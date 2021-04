Hier können Sie in Melle einen kostenlosen Corona-Schnelltest machen

In Melle bieten beispielsweise Apotheken einen Corona-Schnelltest an.

Karsten Grosser

Melle. Wo können in Melle Corona-Schnelltests vorgenommen werden? Eine Übersicht.

Um bestimmte Dienstleistungen in Anspruch nehmen (zum Beispiel Friseur) oder Termin-Shopping machen zu können, sind nach den neuen Corona-Bestimmungen negative Corona-Tests vorzuzeigen. In unserer Liste führen wir Einrichtungen auf, die in