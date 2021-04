Bernd Meyer hat ein neues Buch in Arbeit. Es wird die Meller Stadt-Geschichte im Wortsinne neu schreiben. (Archivfoto)

Mona Alker

Melle/Gesmold. Die katholische Matthäuskirche in Melle ist keineswegs 1213 gebaut worden. Das behauptet Heimatforscher Bernd Meyer in seinem neuen Buch, an dem er gerade arbeitet. 1500 Jahre Stadtgeschichte sind das Thema.

Könnte spannend werden, was Meyer da gerade entstehen lässt. "Melle – Gestern bis heute" heißt das Werk, Untertitel "1500 Jahre Stadt-Geschichte". Möglichst wenige Fremdwörter, möglichst viele Fotos ist die Vorgabe, die Meyer sich selb