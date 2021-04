Gerade ältere Menschen sind Ziel von telefonischen Betrügereien Symbolbild).

dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Melle. In Melle ist ein Ehepaar Opfer eines Betrugs geworden. Die beiden Senioren, beide über 80 Jahre alt, seien per Telefon über eine angeblich falsche Überweisung auf ihr Konto informiert und aufgefordert worden, das Geld zurückzuüberweisen, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Das Ehepaar überwies das Geld und wurde so um 4900 Euro gebracht.

Wie die Polizei erklärte, habe bei dem Ehepaar am Mittwochnachmittag das Telefon geklingelt. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter eines großen Internetversandhändlers aus. Er berichtete, dass auf das Konto der Senioren fälschlicherweise 4.9