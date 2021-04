Im Meller Schuhgeschäft Laufgut Heller empfängt Katrin Heller Kunden weiterhin persönlich, sofern sie Kinderschuhe und Schuhe mit orthopädischen Einlagen benötigen.

Michael Hengehold

Melle. Seit Mittwoch gilt der Landkreis Osnabrück erneut als Hochinzidenzkommune. Für einige Geschäfte in Melle und umzu bedeutet das, dass sie Kunden nur noch zur Warenabholung empfangen dürfen. Manche Meller Schuhgeschäfte öffnen dennoch, zumindest zum Teil. Warum?

Schuhe anprobieren und anfassen, sie Probe laufen und sich beraten lassen ist für viele Kunden ein Muss. In Zeiten, in denen Geschäfte geschlossen bleiben und Waren nur an der Ladentür abgeholt werden dürfen, fällt der Testlauf mit den neue