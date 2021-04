Durch die Formel 1 verbunden: der Meller Motorsportmanager Martin Huning (links) und Nico Hülkenberg, Ersatzfahrer für Aston Martin – hier beim gemeinsamen Besuch des Meller Automuseums.

Ravenol

Melle. Motorsportmanager Martin Huning arbeitet mit Aston Martin in der Formel 1 zusammen. Der 47-jährige Meller erläutert, was von Sebastian Vettel und Mick Schumacher in dieser Saison zu erwarten ist und wieso Nico Hülkenberg ein Glücksfall für Aston Martin ist.

„Ich sehe Sebastian Vettel sehr bald unter den Fahrern, die im Qualifying um die ersten zehn Startplätze mitfahren. In den Rennen sollte er regelmäßig punkten und auch mal auf die Podestplätze fahren können“, sagt Martin Huning über den vie