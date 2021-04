Wenn Grippemittel in Meller Apotheken zu Ladenhütern werden

Apotheker Daniel Finke und PTA Kerstin Heggemann sortieren Grippe- und Erkältungsmedikamente aus, die in diesem Winter nicht gebraucht wurden.

Kirsten Muck

Melle. In diesem Winter ist die Grippesaison sehr viel milder ausgefallen als in den vergangenen Jahren. Husten, Schnupfen, Heiserkeit? Fehlanzeige. Deshalb stapeln sich in den Apotheken die Schleimlöser, Nasensprays und Grippemittel. Meller Apotheker registrierten einen deutlichen Rückgang der Verkaufszahlen bei diesen Präparaten.

"Der Abstand und die Maske sorgen dafür, dass die Menschen weniger krank werden", sagt Daniel Finke, angestellter Apotheker in der Apotheke Westerhausen. Was im Winter üblicherweise über den Verkaufstresen geht, wurde in diesem Jahr zum Lad