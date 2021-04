Storchengruppe gönnt sich in Groß Aschen eine Auszeit – und hält Abstandsregel ein

Mit Abstand und in Seelenruhe machten es sich diese Störche auf einem Dach in Groß Aschen gemütlich.

Anne Kammeier

Riemsloh. Strahlend blauer Himmel, Sonne und ein lauschiges Plätzchen, um es sich so richtig gut gehen zu lassen. Was auf den ersten Blick nach einem gelungenen Urlaubstrip klingt, war jüngst das auserkorene Reiseziel einer kleinen Gruppe von Störchen, die es sich im Meller Ortsteil Groß Aschen gemütlich gemacht hatte.

Ein halbes Dutzend Störche genoss auf einem Hausdach in Groß Aschen die milden Temperaturen, um sich ab und an um das eigene Gefieder zu kümmern. Einfach großartig!Als Beobachter möchte man sich da doch am liebsten selbst eine Auszeit gönne