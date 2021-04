Besteht seit 25 Jahren: die Übernachtungsstelle in Melle-Mitte.

Sophie Wehmeyer

Melle. Seit dem 18 April 1996 bietet die ökumenische Übernachtungsstelle im Engelgarten Wohnungslosen ein Dach über dem Kopf. Pünktlich zum 25-jährigen Bestehen gibt es nun in Melle-Mitte eine zweite Einrichtung – ausschließlich für wohnungslose Frauen.

Seit dem 15. Februar können wohnungslose Frauen in der Übernachtungsstelle am Roten Gang unterkommen. Die Räumlichkeiten stellt die Kirchengemeinde St. Petri in ihrem alten Pfarrhaus zur Verfügung. Die Einrichtung sei in der Corona-Zeit aus