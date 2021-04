Tausende von Litern verschiedener Chemikalien fanden die Ermittler in einer Lagerhalle in Preußisch Oldendorf vor, als es dort brannte.

dpa/Oliver Krato

Preußisch Oldendorf. Vor dem Landgericht Bielefeld im Prozess gegen die mutmaßlichen Betreiber eines illegalen Drogenlabors in Pr. Oldendorf-Börninghausen wurden weitere Zeugen gehört. Es ging um die Nachverfolgung der Lieferketten der Chemikalien. Die Angeklagten sollen für ihre Einkäufe den Namen einer Firma missbraucht haben.

18 IBC-Container mit tausenden von Litern an Chemikalien hatte die Feuerwehr am 28. April 2019 vorgefunden, als es in einer Lagerhalle in Preußisch Oldendorf brannte. Dort sollen die Angeklagten in großen Destillatoren Amphetaminöl hergest