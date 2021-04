Ladenöffnung: Wie geht es nach gutem Start in Melle ab Dienstag weiter?

Kunde Lars Kammann bekommt von Peter Auf der Masch im Geschäft Paschke u. Bahr in Buer seinen Einkauf vor dem Geschäft überreicht. v.li. Kunde Lars Kammann bekommt von Peter Auf der Masch, im Geschäft Paschke u. Bahr in Buer, seinen Einkauf vor dem Geschäft überreicht.

Stefan Gelhot

Melle. Nur wenige Tage nach der Rückkehr zum Shoppen mit Termin könnte das Vor-Ort-Einkaufen in Meller Geschäften schon wieder vorbei sein. Grund ist das steigende Infektionsgeschehen im Landkreis Osnabrück. Wovon hängt das ab und wie gehen Meller Einzelhändler damit um?

Seit vergangenem Dienstag (13. April) dürfen Kunden in Melle wieder in den Geschäften einkaufen gehen. Per Telefon, E-Mail, Whatsapp oder auch im Internet müssen vorab für einen bestimmten Zeitraum Termine gebucht werden. Anschließend könne