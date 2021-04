Spezialisierter Zahnarzt eröffnet neue Praxis in Melle

Zahnarzt Johannes Köllner eröffnet in Melle eine Praxis. Patienten werden dann auch Julia Moldenhauer (links) und Natalia Kunkel kennenlernen.

Norbert Wiegand

Melle. Johannes Köllner eröffnet eine Praxis für Oralchirurgie und Implantologie in der Plettenberger Straße in Melle. Er will sich spezialisieren.

In den 200 Quadratmeter großen Praxisräumen direkt neben der Sparkassenfiliale stehen ab dem 3. Mai Operationen im Mundraum im Vordergrund. In mehreren Behandlungszimmern reicht das Spektrum der Behandlungen von der Entfernung von Weisheits