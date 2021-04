Verschiedene Modelle von Treppenliften testen Axel Schüler und Julia Krimmert vor dem Einbau gemeinsam mit ihren Kunden – bald auch in Melle.

Norbert Wiegand

Melle. Treppenlifte vor der Bestellung ausprobieren: Das geht jetzt bei der Detlev Siemer GmbH in Melle. Die zieht in das das Ladengeschäft von Meyers Haustechnik ein. Was geplant ist und was aus Meyers Haustechnik wird.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Ganderkesee hat mit seiner Treppenlift-Ausstellung das ehemalige Ladengeschäft von Meyers Haustechnik in der Oststraße 21 bezogen. Das heißt aber keineswegs, dass es Meyers Haustechnik nicht mehr gibt. „Uns