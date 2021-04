Großer Umbau: Danach wird das E-Center in Melle-Gerden kein E-Center mehr sein

Freut sich auf den Umbau im E-Center in Melle: der neue Marktleiter André Grube. Marktleiter Andre Grube,

Stefan Gelhot

Melle . Das Edeka-Center in Gerden wird tiefgreifend umgebaut. Ab dem 26. April wird der Markt in mehreren Bauabschnitten um 1000 Quadratmeter erweitert. Danach wird er allerdings kein Edeka-Center mehr sein. Was geplant ist.

Im Rahmen des Umbaus wird aus dem Edeka ein Marktkauf. Marktleiter André Grube freut sich schon auf das Mammutprojekt. "Wir werden viel mehr Produkte anbieten. Das Käse-Sortiment wird vielfältiger, der Bereich für Obst und Gemüse erweitert.