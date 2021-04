Das sind die schönsten Leserfotos vom Frühlingsanfang in Melle

Spektakulärer Sonnenuntergang: Dieses Foto machte Leser Sebastian Olschewski in der Nähe des Weberhauses in Melle.

Sebastian Olschewski

Melle. Frost, Regen, Hagelschauer: Keine Frage, der Frühling hat sich in Melle bislang noch nicht wirklich blicken lassen. Doch trotz bescheidener Temperaturen und dem ein oder anderen Schauer haben es einige Leser geschafft, den Start in die vielleicht schönste Jahreszeit festzuhalten.

Einen durchaus sehenswerten Sonnenuntergang hielt etwa Leser Sebastian Olschewski in der Nähe des Weberhauses in Melle fest. Zu sehen ist, wie sich die Sonne an jenem Abend ein letztes Mal den Weg durch den wolkenverhangenen Himmel bahnt un