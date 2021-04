Drogenlabor in Börninghausen: Zeuge erkennt Angeklagten wieder

Im Prozess gegen die Betreiber eines Drogenlabors in Preußisch Odendorf kamen weitere Zeugen zu Wort. (Symbolbild)

Anke Schneider

Pr. Oldendorf/Bielefeld. Am vierten Verhandlungstag vor dem Landgericht Bielefeld im Prozess gegen die mutmaßlichen Betreiber eines illegalen Drogenlabors in Pr. Oldendorf-Börninghausen kamen weitere Zeugen zu Wort. Einer von ihnen erkannte einen der Angeklagten wieder.

Vor Gericht müssen sich drei Männer aus Rödinghausen, Preußisch Oldendorf und Nimwegen verantworten. Die drei Angeklagten sollen in der Zeit vom 1. Februar bis zum 28. April 2019 in einer Lagerhalle in Börninghausen ein professionelles Dro