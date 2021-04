Am Engelgarten saßen zwei unbeteiligte Jugendliche an der Bushaltestelle und berichteten am Rande des Autokorsos davon, von Teilnehmern beschimpft worden zu sein. Die Organisatoren missbilligen das Verhalten der Unbekannten, stellen aber auch die Darstellung der Schüler infrage.

Daniel Batel

Melle. Über einen Vorfall am Rande des Autokorsos in Melle, der sich gegen die Coronamaßnahmen richtete, diskutierten einige der Teilnehmer auf Telegram. Nachdem zwei Jugendliche berichtet hatten, angepöbelt worden zu sein, warben Teilnehmer der Demonstration dafür, derartige Anfeindungen zu unterlassen.

Nachdem am vergangenen Wochenende einige hundert Menschen in Melle gegen die Coronamaßnahmen demonstriert hatten, sorgte ein Vorfall am Rande des Autokorsos am Montag für Diskussionsstoff bei den Organisatoren. Auf dem Messengerdienst Teleg