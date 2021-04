Auf dem Parkplatz vor dem Nachtclub Naava in Melle startete der Autokorso. Hier gab es erste Verstöße gegen die Abstands- und Hygieneregeln, die Polizei griff jedoch zunächst nicht ein.

Stefan Gelhot

Melle. Am Samstagabend nahmen rund 300 Menschen an einem Autokorso teil, der von einer Querdenken-Gruppe organisiert wurde. Die Teilnehmer protestierten gegen die Coronamaßnahmen. Die Meller Polizei stellte mehrere Verstöße gegen die Hygieneregeln und andere Auflagen fest. Am Rande der Veranstaltung wurden von manchen Demonstranten auch unbeteiligte Jugendliche angepöbelt.

Auf einem Supermarktparkplatz an der Industriestraße in Melle drehten sich am Samstag manche verwundert um: "Was ist denn hier los?", fragte sich der eine oder andere. Am Kreisel staute sich der Verkehr gegen 18 Uhr weit über mehrere hunder