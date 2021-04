Rollerfahrer bei Unfall in Melle-Meesdorf verletzt

Bei einem Unfall in Meesdorf ist am Freitag ein 19-jähriger Rollerfahrer verletzt worden.

Friso Gentsch/dpa

Melle. Am vergangenen Freitag kam es gegen 14:40 Uhr auf der Huntetalstraße (L 83) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Rollerfahrer verletzt wurde.

Der Rollerfahrer befuhr laut Polizeibericht die Huntetalstraße in Richtung Bad Essen, hinter ihm ein 32-jähriger Mann aus Bad Essen in seinem VW Polo. In Höhe der Einmündung Telgheide beabsichtigte der Autofahrer, den Roller zu überholen. I