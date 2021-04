300 Menschen protestieren in Meller Autokorso gegen Corona-Politik

Auf dem Parkplatz vor dem Nachtclub Naava in Melle startete der Korso. Rund 300 Menschen – nicht alle davon aus Melle – fanden sich für eine Demo gegen die Coronamaßnahmen zusammen.

Stefan Gelhot

Melle. Am Samstagabend demonstrierten rund 300 Personen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland. In einem Autokorso fuhren die Demonstranten durch die Meller Innenstadt und den Umkreis. Auf der Wiese vor dem Freibad machten einige Redner ihrem Ärger über die nach ihrer Meinung unhaltbaren Maßnahmen Luft.

Als die ersten Teilnehmer des Autokorsos sich an der Industriestraße in Melle aufreihten, brach dahinter am Kreisel schnell ein Verkehrschaos aus. Weil die Fahrzeuge nicht alle gleichzeitig auf den Parkplatz vor der Diskothek Naava fahren k