Digitale Kunstausstellung geht in Melle in die zweite Runde

Stehen mit ihren Werken im Mittelpunkt der virtuellen Kunstausstellung: Bernd Obernüfemann (links oben), Christian Grond (rechts oben), Sebastian Olschewski (links unten) und Jelena Reinert (rechts unten).

Fotos: Annemarie von Forstner (1), privat (3)

Melle. Die digitale Kunstausstellung in Melle geht in die zweite Runde. Zu sehen sind Werke von Jelena Reinert (Zeichnungen), Bernd Obernüfemann (Holzbildhauerei), Christian Grond (Malerei) und Sebastian Olschewski (Fotografien).

In Melle leben zahlreiche Akteure, die Kunst und Kultur ein Gesicht verleihen. Mit vier weiteren Kunstschaffenden ist es nun in einem weiteren Schritt möglich, durch das digitale Format „Virtueller Rundgang“ in der Alten Posthalterei einen