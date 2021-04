Melle bekommt ein neues Corona-Testzentrum: Was geplant ist

Der Co-Geschäftsführer des Schnelltestzentrums Kevin Friedering (rechts) lässt sich von einem Mitarbeiter testen. Die Betreiber des Fitnessstudios Bodystreet ließen ihr Personal medizinisch schulen, damit bei den Tests alles professionell abläuft.

Thomas Wübker

Melle. Ein Fitnessstudio in Melles Innenstadt öffnet am Montag als neues Testzentrum. Was dort geplant ist.

Vier Wochen dauerten die Vorbereitungen, am Montag (12. April) ist es dann soweit: Melle bekommt ein weiteres Testzentrum in der Innenstadt. Das Fitnesscenter Bodystreet in der Mühlenstraße hat seinen gesamten Innenbereich umgebaut. Wi