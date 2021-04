„Walk & Talk“: In lockerer Atmosphäre können Jugendliche sich bei einem Spaziergang mit den Maßarbeit-Ausbildungslotsen, wie hier mit Katja Madynski, austauschen.

Maßarbeit/Eckhard Wiebbrock

Melle. „Walk & Talk“: So heißt ein neues Angebot der Ausbildungslotsen der kommunalen Arbeitsvermittlung Maßarbeit. Es richtet sich an junge Erwachsene, die berufliche Orientierung suchen, aber auch an Azubis, die Probleme in ihrer Ausbildung haben.

„Wir bieten den Jugendlichen damit eine persönliche Alternative zu den vielen digitalen Beratungsangeboten im Übergang von Schule und Beruf“, erklärt Maßarbeit-Bereichsleiterin Susanne Steininger. „Walk & Talk“, das heißt (Spazieren-)Ge