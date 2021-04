Aus Kanaldeckeln im Wohngebiet zwischen Laerbach, Strotbach und Else kam im August 2010 das Hochwasser.

Stadt Melle

Melle. Ein weiterer Schritt in Sachen Hochwasserschutz in Melle. Der Bau einer Regenwasserrückhaltung am Strotbach kommt in Sicht.

„Das wird bei Anwohnern, die im Umfeld der Strotbach- und Laerbachmündung in die Else häufig von Hochwasser betroffen waren, für Entspannung sorgen“, kündigt Walter Huning den Bau des Rückhaltenbeckens zwischen den Firmen Huning und Solarlu