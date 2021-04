Wollen mit dem Verkauf von zwei CD's die Restaurierung der Christian-Vater-Orgel in der St. Petrikirche unterstützen: Kantor Andreas Opp und Jürgen Osieka.

Simone Grawe

Melle. Noch in diesem Monat starten die umfangreichen Restaurierungsarbeiten an der Christian-Vater-Orgel in der evangelischen St. Petrikirche. Mit einem besonderen Projekt möchte der Orgelförderverein diese Arbeiten finanziell unterstützen und damit seinen Beitrag zum Erhalt dieses Schmuckstücks aus dem Barock leisten.

"Wir haben uns überlegt, CD's mit Werken, die auf der Christian-Vater-Orgel gespielt wurden, herauszubringen und sie zugunsten der Orgel-Restaurierung zu verkaufen", betont Jürgen Osieka vom Beirat des Orgelfördervereins. Vor diesem Hinterg