Der Inzidenzwert im Kreis Herfordert liegt aktuell bei 118,9 (Symbolbild).

Federico Gambarini/dpa

Kreis Herford. Im Kreis Herford sind seit gestern 39 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Am Ostersonntag musste das Ordnungsamt Herford einen Gottesdienst in Herford an der Hohen Warth auflösen. Vier Gottesdienstbesucher wurden positiv getestet.

Insgesamt sind 8853 bestätigte Infektionen sind in Melles Nachbarkreis bekannt. Davon gelten 8063 als genesen. Derzeit gibt es kreisweit 637 aktuell bestätigte Fälle. Der Inzidenzwert liegt bei 118,9. Die aktuell infizierten Personen vertei