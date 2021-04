Thomas Schenk (Zweiter von rechts) überreicht Solarlux-Geschäftsführer Stefan Holtgreife eine Auszeichnung für die Unterstützung bei der Benefiz-CD. Mit im Bild: Firmengründer Herbert Holtgreife (links), Todor Todorovic (rechts) und Gerald Oppermann, Geschäftsführer des Musikverlags Timezone.

Malik Pahlmann für Solarlux

Melle. Wer noch ein Exemplar ergattern will, muss sich sputen: Die Benfiz-CD „Ohne uns wird’s still in Osnabrück“ ist so gut wie ausverkauft. Was verbirgt sich dahinter?

Die Region hält zusammen: Das zeigt der Erfolg der Benefiz-CD „Ohne uns wird’s still in Osnabrück“. Erst seit gut zwei Monaten ist sie erhältlich. Von den ursprünglich 2000 Exemplaren ist nur noch ein kleiner Restbestand übrig. 14 Bands ode