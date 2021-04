So sieht das neues Fahrzeug für die Feuerwehr Gesmold aus

Ein Tanklöschfahrzeug des Typs 3000 erhält die Ortsfeuerwehr Gesmold (Symbolbild).

Margitta True

Gesmold. Die Ortsfeuerwehr Gesmold darf sich auf ein neues Tanklöschfahrzeug freuen. Einen entsprechenden Beschluss hat der Verwaltungsausschuss der Stadt Melle während seiner jüngsten Sitzung gefasst.

Das Auftragsvolumen beläuft sich auf rund 277.000 Euro, betont die Stadt in einer Pressemitteilung. Der Auftrag für das Fahrgestell mit einem Kostenvolumen in Höhe von ungefähr 100.000 Euro ging an ein Fachunternehmen aus Osnabrück, während