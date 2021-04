Wollen mit dem "Blumenzwiebel-Recycling" Insekten retten: Lennart Frank, Silke Meier und Hedda Oberschmidt (von links) haben das Projekt auf dem Friedhof in Hoyel gestartet.

Simone Grawe

Melle. Schon mal etwas von "Blumenzwiebelrettern" oder "Blumenzwiebel-Recycling" gehört? Sie haben jetzt auf neun Friedhöfen in Melle-Mitte und in verschiedenen Stadtteilen Einzug gehalten. Was verbirgt sich hinter dieser Aktion?

In diesen Tagen und Wochen werden auf den Friedhöfen wieder viele Grabstätten mit bunten Pflanzschalen geschmückt: Schneeglöckchen, Krokusse, Narzissen und Tulpen in vielen Farben und Formen erinnern an die Verstorbenen. Sie sind aber auch