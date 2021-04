Schornstein in Melle in Brand geraten

Die Polizei und die Feuerwehr sind vor Ort. Symbolbild

Friso Gentsch

Melle. Am Donnerstagabend ist in einem Gebäude in Melle ein Schornstein in Brand geraten. Laut ersten Angaben der Polizei haben alle Personen das Haus verlassen.

Die Polizei und die Feuerwehr sind vor Ort. Demnach dauern die Maßnahmen im Felsenkellerweg an. Weitere Informationen zum Brand hat es am späten Donnerstagabend noch nicht gegeben.