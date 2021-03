Bald auch in Melle? Einkaufen mit negativem Corona-Test könnte wie hier in einem Geschäft in Nordrhein-Westfalen möglich werden

Melle. Geschäfte, Fitnessstudios, Außengastronomie: Das alles und noch mehr dürfte unter Auflagen öffnen, wenn Melle als Modellkommune nach der neuen niedersächsischen Corona-Verordnung ausgewählt würde. Ihren Antrag hat die Stadt am Mittwoch auf den Weg gebracht.

Niedersachsen will in etwa 25 großen, mittleren und kleinen Kommunen weitreichende Öffnungen ermöglichen – gekoppelt an Schnelltests. Geregelt ist das in der neuen Landesverordnung, die seit dem 29. März in Kraft ist.Das Modellprojekt darf