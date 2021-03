DRK verlängert: Fix noch Ostertermin für Corona-Schnelltest in Melle sichern

Zusätzliche Termine für Schnelltests bietet das DRK in Melle am Samstag vor Ostern an.

Jörn Martens

Melle. Das DRK in Melle bietet am Ostersamstag zusätzliche Termine für Corona-Schnelltests an. Damit möglichst viele Meller unbeschwert das Osterfest mit ihren Liebsten verbringen können, hat das DRK-Team seine Kapazitäten aufgestockt. Noch sind Termine für Samstag frei, teilt das DRK mit.

Laut DRK ist der Bedarf bei den Mellern riesig. Der Ostersamstag war bereits eine Woche vorher ausgebucht. Daher haben die Verantwortlichen mit den ehrenamtlichen Einsatzkräften besprochen, weitere Termine anzubieten. Jeweils vor und nach d