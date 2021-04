Zum ersten Spatenstich versammelten sich: Bürgermeister Reinhard Scholz, Ortsbürgermeister Michael Weßler, Stadtbaurat Frithjof Look, Guido Kunze vom Gebäudemanagement der Stadt Melle sowie Ortsbrandmeister Dirk Niederwestberg (von links).

Christina Wiesmann

Gesmold . Darauf haben die Ehrenamtlichen der Ortsfeuerwehr Gesmold lange gewartet: Am Mittwoch wurden mit dem symbolischen ersten Spatenstich die Bauarbeiten für das neue Feuerwehrhaus offiziell begonnen.

Wenig Platz und sehr in die Jahre gekommen: So würden die Gesmolder Kameraden ihr derzeitiges Feuerwehrhaus beschreiben. Doch das ist schon in einem Jahr Geschichte. Denn ein neues Domizil entsteht aktuell auf dem Gelände der ehemaligen Gas