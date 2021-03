Schnee verhindert Saisonauftakt am Nürburgring für Meller Rennfahrer Bergmeier

Fahrer Tamino Bergmeier aus Melle wartet in seinem Rennwagen darauf, auf die Nürburgring-Strecke gelassen zu werden.

Koschitzki

Melle. Voller Vorfreude war Tamino Bergmeier zum Auftakt der Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft gereist. Doch dann musste das erste Rennen an der Motorsport-Strecke in der Eifel wegen eines Wintereinbruchs abgesagt werden. So hat der Meller den verhinderten Serienstart erlebt und seine Lizenzprüfung absolviert.

Nach der Teilnahme an der Europa-Serie „KTM X‐Bow-Cup“ im Vorjahr geht Tamino Bergmeier seinen Weg weiter mit dem österreichischen Sportwagenhersteller KTM und wird als KTM-Junior in dieser Saison in den internationalen Langstrecken-Motorsp