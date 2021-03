So läuft's auf der Baustelle im DRK-Kindergarten in Melle

Harmonie in weiß und grau: Der DRK Kindergarten in Oldendorf kommt nach der Sanierung in schlichten Tönen daher. Bis zur Eröffnung im Sommer ist dann auch der knallrote Container verschwunden.

Simone Grawe

Oldendorf. Außen sehr schlicht und dezent, innen farbenfroh und lebendig: So sieht das Konzept für den DRK-Kindergarten in Oldendorf aus. Nachdem der Erweiterungsbau bereits fertig ist, laufen derzeit die Sanierungen in dem Altbau auf Hochtouren. Mit Beginn des neuen Kindergartenjahres soll alles fertig sein.

Ganz so lebendig wie erhofft, läuft der Betrieb im Moment leider nicht: "Der Kindergarten kann wegen der Pandemie zurzeit leider nur eine Notbetreuung anbieten", bedauert Projektleiterin Alexandra Knieper vom städtischen Gebäudemanagement b