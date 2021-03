Alle Meller Kitas müssen erneut in das Szenario C wechseln.

Melle . In Melle sind alle Kitas seit Montag, 29. März, nur noch für die Notbetreuung geöffnet. Aufgrund der hohen Inzidenzen der letzten Tage ordnete der Landkreis den Wechsel in das Szenario C an. "Das zehrt an den Nerven", sagt Simone Uhlen, Leiterin der Krippe Stella Maris in Gesmold

Nach Berechnungen unserer Redaktion lag die 7-Tage-Inzidenz am Montag bei 195. Sie zeigt an, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen neu angesteckt haben, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner.Die Anordnung von Szenario C bede