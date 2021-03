Kein direkter Kontakt, trotzdem zweiter Corona-Fall in Gesmolder Kita

In der Kita Stella Maris in Gesmold ist ein zweites Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Stefan Gelhot

Gesmold. In der Gesmolder Krippe Stella Maris ist ein weiteres Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Einrichtung bleibt geschlossen. Die Ergebnisse der Tests vom Wochenende liegen noch nicht vor.

Am Dienstag vergangener Woche wurden bereits alle Kinder und Erzieherinnen getestet. Ein zweiter Test wurde am Samstag (27. März) durchgeführt. Die Ergebnisse des zweiten Tests waren der Kita-Leiterin am Montagnachmittag jedoch noch ni