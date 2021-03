Am Sonntagmorgen flüchtete ein Meller, nachdem er in Enger ein Straßenschild angefahren hatte.

Jörn Martens

Enger. Straßenschild und Mercedes beschädigt, hoher Sachschaden, Alkohol- und Drogenverdacht. Einem Meller wird seine Flucht nach einem Unfall in Enger nicht viel nützen. Die Polizei fand ihn, obwohl er sich zu verstecken versuchte – nicht sehr gut allerdings.

Als die Polizisten am Sonntagmorgen am Unfallort an der Meller Straße eintrafen, stand der verbeulte graue Mercedes auf einem Feld in Fahrtrichtung Dreyen. Leer. Der Fahrer war geflüchtet. Zurück blieb nur das im Frontbereich stark beschädi