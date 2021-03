Melles einzige Ehrenbürgerin: Maria Heilmann.

Heimatverein Melle

Melle. „Ich bin völlig überrascht.“ Mit diesen Worten reagierte Dr. Maria Heilmann, als ihr Anfang Juni 1968 die Ehrenbürgerwürde der Stadt Melle verliehen wurde. Wenige Monate später starb die Frau, die damals wirklich jeder Meller kannte. Erinnerungen.

Maria Heilmann wurde am 8. November 1887 in Meppen als Maria Schulte geboren. 1907 hatte sie ihre Prüfung am Lehrerinnenseminar in Hannover abgelegt. Nach einer mehrjährigen Tätigkeit als Lehrerin heiratete sie 1914 den Geheimen Medizinalra