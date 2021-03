Weil der Landkreis Osnabrück am Samstag zur Hochinzidenzkommune ausgerufen wird, ist Termin-Shopping nicht mehr möglich.

Simone Grawe

Melle. Erst beschäftigte das Hin und Her um die Osterruhetage die Einzelhändler, dann kam die Nachricht, dass der Landkreis am Samstag zur Hochinzidenzkommune ausgerufen wird. Damit müssen die Geschäfte zu Click and Collect, also dem reinen Abholen von Waren, zurückkehren. Wie bewerten das die Einzelhändler in Melle?

"Die Enttäuschung ist wahnsinnig groß, wir haben bewiesen, dass wir mit dem Terminshopping gut umgehen können", sagt Raphael Stock, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Melle City. Durch gute Hygienekonzepte und 40 Quadratmeter pro Kunden hät