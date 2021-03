Wer bietet in Melle bereits 5G für Smartphones an?

Um den neuen Mobilfunkstandard 5G anbieten zu können, müssen die Mobilfunkanbieter Funktürme bauen oder umrüsten. Was die Verfügbarkeit in Melle betrifft, liegt derzeit ein Anbieter deutlich vorn.

dpa/Christoph Dernbach

Melle. Der neue Mobilfunkstandard 5G bietet einige Vorteile gegenüber der Vorgängertechnik LTE. Bei der Verfügbarkeit in Melle liegen die Mobilfunkanbieter weit auseinander. Nur einer der drei großen Anbieter hat hier bisher das 5-G-Netz ausgebaut.

Der Mobilfunkanbieter Telefónica mit seiner Marke O2 biete den Mobilfunkstandard 5G in Melle derzeit nicht an, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte. Jedoch werde das 5-G-Netz in diesem und den kommenden Jahren in immer mehr Städten und lä