Im Autozentrum hält mit Peugeot eine Marke wieder Einzug, die dort schon einmal vertreten war. Geschäftsführer Marc Kappler und Eva-Maria Wulfert, Assistentin der Geschäftsleitung, freuen sich schon.

Michael Hengehold

Melle. Der Autohandel in Melle ist in Bewegung geraten. Die Marke Renault hat das Autozentrum Weststraße verlassen, bleibt aber in Melle-Mitte. Im Gegenzug zieht im Autozentrum eine neue Marke ein, die es seit vielen Jahren im Stadtgebiet nicht mehr gab.

Die gelbe Werbesäule mit der Renault-Rhombe ist am Autozentrum bereits verschwunden. Stattdessen steht an derselben Stelle vor dem Haupteingang nun eine blaue mit Löwenkopf, denn mit Peugeot zieht ein anderer klassischer Franzose nach Jahrz