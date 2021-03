Am zweiten Verhandlungstag vor dem Bielefelder Landgericht sagten Einsatzkräfte aus, die am Tag des Brandes einer Lagerhalle in Börninghausen am 28. April 2019 als erste vor Ort waren.

Anke Schneider

Bielefeld/Pr. Oldendorf. Am zweiten Verhandlungstag gegen drei Männer aus Preußisch Oldendorf, Rödinghausen und Nimwegen, die Anfang 2019 in einer Lagerhalle in Preußisch Oldendorf-Börninghausen ein professionelles Drogenlabor betrieben haben sollen, sagte unter anderem eine junge Polizistin aus. Sie habe den Haupttäter, den Mieter der Halle, ziemlich schnell im Verdacht gehabt, berichtete sie.

Ein Drogenlabor mit industriellen Ausmaßen – so steht es in der Anklage. Das Ganze flog auf, als es in der Lagerhalle am 28. April 2019 brannte. Vor dem Landgericht Bielefeld sagte nun eine 24-jährige Polizeibeamtin, dass sie am T