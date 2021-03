Flaschen, Verpackungen und Masken: Umweltaktivisten sammeln Müll in Melle

Die Organisatoren Birgit Schad (rechts) und Jan Cassen Wellsandt mit einem Teil des gesammelten Mülls.

Silke Meier

Melle. Eine Gruppe von circa 20 Umweltaktivisten hat am Sonntag am Wellenfreibad in Melle unachtsam weggeworfenen Müll eingesammelt. Dabei wurden mehrere Säcke gefüllt.

"In der Müllszene kennt man meinen Namen", sagt Birgit Schad, die etwa das Projekt „City Cleaners Germany“ gründete, das sich für eine saubere Umwelt einsetzt. Bereits seit fünf Jahren sammele sie täglich Müll beim Spazierengehen mit ihrem