Hochsitze in Melle und NRW angezündet? 31-Jähriger angeklagt

Von diesem Hochsitz in Melle-Riemsloh blieb nur das Metallgestell übrig. Er war einer von 15 Hochsitzen, die zwischen dem Frühjahr 2017 und dem Frühjahr 2018 in Flammen aufgingen.

Polizei

Melle. Abgebrannte Hochsitze in der Grenzregion von Niedersachsen und Nordhein-Westfalen, aber auch im Bereich Bünde und Minden-Lübbecke haben die Polizei in Melle, Herford und Minden ein Jahr lang in Atem gehalten. Nun soll ein 31-jähriger Mann aus Bünde vor Gericht gestellt werden, der zumindest für einen Teil der Feuer verantwortlich sein soll.

Von Mai 2017 bis Frühjahr 2018 gingen Kreis Herford, im angrenzenden Niedersachsen und im Kreis Minden-Lübbecke 15 Hochsitze in Flammen auf. Die Ermittler gingen ziemlich bald von Brandstiftung aus. Im Mai 2018 konnte der Täter gefilmt