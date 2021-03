Versuchte Brandstiftung in Melle: Mildernde Umstände retten Mann vor Gefängnis

Vor dem Amtsgericht Osnabrück musste sich ein junger Mann wegen versuchter Brandstiftung verantworten (Symbolbild).

Michael Gründel

Melle. Acht Monate Gefängnis zur Bewährung – aber auch nur, weil nichts passiert ist. Das ist das Urteil des Amtsgerichts Osnabrück für einen jungen Mann, der im Oktober 2019 zwei Mal versucht hatte, seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus anzuzünden. Vor Gericht kamen aber noch ganz andere Dinge zu Tage.

Wer in einem Mehrfamilienhaus zündelt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch alle, die in dem Haus leben. Folglich wird die Brandstiftung in Wohnhäusern besonders streng verfolgt, selbst wenn es nicht zu einem größeren Brand kommt. Das mus