Wenn das Arbeitszimmer in Westerhausen zur Theaterbühne wird

Regisseurin Anke Lux erklärt Schauspielerin Karin Michels mit Duplofiguren, wo sie in welcher Szene stehen muss.

Jörn Martens

Melle. Donnerstags um 17 Uhr verwandelt sich Karin Michels in Brunhilde Brausewein und ihr Arbeitszimmer in eine Bühne. Dann proben die Schauspieler der Waldbühne ihr Kinderstück "Das geheime Olchi-Experiment". Online natürlich. Jeder hockt vor seinem Rechner und singt und tanzt, wütet, jammert und lacht, was das Zeug hält. Wie auf einer echten Bühne. Aber trotzdem ganz anders.

Ungefähr 12 Quadratmeter misst die Bühne in Karin Michels Arbeitszimmer in Westerhausen. Unter der Schräge ein schwarzes Ledersofa, davor ein runder Tisch, in der Ecke ein Fernseher, neben der Tür ein Schrank, vor dem Couchtisch ein Hocker