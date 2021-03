Eine dicke Rauchwolke stieg von der Halle durch das Dach gen Himmel. 70 Feuerwehrleute aus fünf Ortsfeuerwehren sind zu dem Einsatz an der Burtonstraße gerufen worden.

Simone Grawe

Buer. Dichte Rauchwolke über Buer: In einer Scheune eines Lohnunternehmens an der Burtonstraße sind mehrere landwirtschaftliche Geräte in Brand geraten. Rund 70 Einsatzkräfte aus fünf Ortsfeuerwehren sind vor Ort, um das Feuer zu löschen. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

Das Feuer ist nach Informationen der Feuerwehr gegen 12.30 Uhr in einer Scheune im oberen Teil der Burtonstraße im Stadtteil Buer ausgebrochen. In der Halle neben dem Hauptgebäude lagern nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Nils Hoyermann me