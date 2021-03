Der Ortsrat Neuenkirchen möchte einen Radweg von Melle ins westfälische Theenhausen ermöglichen (Symbolbild).

Johannes Kapitza

Neuenkirchen. Derzeit plant der Landkreis Osnabrück an Kreisstraßen Radwege, die letztlich Melle über Sondermühlen mit dem westfälischen Theenhausen verbinden sollen. Damit das funktioniert, muss ein als privat klassifizierter Weg in einen Weg für den öffentlichen Verkehr umgewidmet werden.

Für die weitere Verfolgung dieser Radwegepläne machte der Neuenkirchener Ortsrat in seiner Sitzung am Dienstagabend im Dorfgemeinschaftshaus den Weg frei. Die zwölf (von 15) in der Präsenzsitzung anwesenden Stadtteilparlamentarier plädierte