Lädt zur Entdeckungstour ein: Conny Rutsch zeigt in den Räumen des Meller Kunstvereins ihre Phantästchen. Besucher können ihr auf einem virtuellen Rundgang folgen.

Dominik Defelice

Melle. Jeden Tag eine kleine Zeichnung anfertigen: Für Conny Rutsch ist dieses allabendliche Ritual ein fester Bestandteil ihres Tagesablaufs. Unter dem Titel "Tag für Tag" ist eine Auswahl ihrer Werke jetzt in den Räumen des Kunstvereins Melle am Engelgarten ausgestellt. Pandemiebedingt ist ein Besuch vor Ort noch nicht möglich, virtuell aber jetzt schon.

Was bewegt die Autorin und Musikerin dazu, sich jeden Abend an den Sekrektär zu setzen und kleine filigrane Bilder zu malen? "Ein Tag, ein Phantästchen – das ist die Herausforderung an mich und meine ganz persönliche Freude", sch