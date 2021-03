Die enge verschlängelte Ortsdurchfahrt Wellingholzhausen durchfahren täglich viele Lkw. (Archivfoto)

Petra Ropers

Wellingholzhausen. Das Dauerthema Ortsumgehung Wellingholzhausen wurde jüngst wieder im Ortsrat besprochen. Aber gibt es in der Meller Kommunalpolitik überhaupt den Willen, den Bau einer Entlastungsstraße weiter zu verfolgen? Aufschluss geben Wortmeldungen in der Sitzung des Planungsausschusses am Dienstagabend.

Für die Ortskernentlastungstraße gibt es einen Bebauungsplan aus dem Jahr 2011. Lange Zeit sah es so aus, als wäre der aus Naturschutzgründen nicht umsetzbar. Das hat sich jedoch geändert. 2018 hat die Stadt das weitere Vorgehen erneut gepr